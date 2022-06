Davvero Lukaku può tornare all'Inter? Ecco come stanno davvero le cose: il retroscena (Di mercoledì 1 giugno 2022) Niente solite frasi fatte, niente «certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano». Ma la possibilità di rivedere Lukaku in maglia Inter la prossima stagione, forse è una sceneggiatura che nemmeno Steven Spielberg riuscirebbe a creare. Ma andiamo con ordine, anzi, partiamo dalla fine. Lukaku vuole tornare a Milano, nella città in cui si è sentito il re indiscusso. Ma è davvero fattibile un'operazione del genere per i nerazzurri? Qui facciamo un passo indietro. Nemmeno un anno fa l'addio con Lukaku che torna al Chelsea per una cifra intorno ai 115 milioni di euro. Dopo un avvio di stagione non eccezionale poi, il vuoto: i rapporti con Tuchel si deteriorano, il belga non sembra più essere dominante come all'Inter e infine, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Niente solite frasi fatte, niente «certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano». Ma la possibilità di rivederein magliala prossima stagione, forse è una sceneggiatura che nemmeno Steven Spielberg riuscirebbe a creare. Ma andiamo con ordine, anzi, partiamo dalla fine.vuolea Milano, nella città in cui si è sentito il re indiscusso. Ma èfattibile un'operazione del genere per i nerazzurri? Qui facciamo un passo indietro. Nemmeno un anno fa l'addio conche torna al Chelsea per una cifra intorno ai 115 milioni di euro. Dopo un avvio di stagione non eccezionale poi, il vuoto: i rapporti con Tuchel si deteriorano, il belga non sembra più essere dominanteall'e infine, la ...

