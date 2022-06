Covid, Shanghai torna alla normalità dopo il lungo lockdown: mezzi di nuovo circolanti e negozi gradualmente aperti – Video (Di mercoledì 1 giugno 2022) Shanghai torna gradualmente alla normalità a partire dal 1 giugno. dopo il lungo periodo di lockdown riprendono a circolare i mezzi e ripartono le attività ma sempre con il presupposto di contenere il rischio generale di diffusione del Covid-19. Gli autobus, l’intera rete di transito ferroviario e i servizi di traghetto hanno ripreso a funzionare, così come le auto private e i veicoli aziendali che possono circolare normalmente, salvo nelle aree classificate a medio e alto rischio e in quelle sottoposte a gestione a circuito chiuso o a controllo restrittivo. Chi entra nei luoghi pubblici con chiari requisiti di prevenzione e chi prende i mezzi di trasporto pubblico deve essere in possesso di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)a partire dal 1 giugno.ilperiodo diriprendono a circolare ie ripartono le attività ma sempre con il presupposto di contenere il rischio generale di diffusione del-19. Gli autobus, l’intera rete di transito ferroviario e i servizi di traghetto hanno ripreso a funzionare, così come le auto private e i veicoli aziendali che possono circolare normalmente, salvo nelle aree classificate a medio e alto rischio e in quelle sottoposte a gestione a circuito chiuso o a controllo restrittivo. Chi entra nei luoghi pubblici con chiari requisiti di prevenzione e chi prende idi trasporto pubblico deve essere in possesso di un ...

AlienoGentile : Shanghai riapre, gradualmente: - ilfattovideo : Covid, Shanghai torna alla normalità dopo il lungo lockdown: mezzi di nuovo circolanti e negozi gradualmente aperti… - ArtisticParley : RT @paoloigna1: Ripartono i consumi a #Shanghai - gratzcalli : RT @AxlGuidato: - Perché nessuno si indigna per le violazioni dei diritti umani a Shanghai, semplicemente perché non sono coperte in modo v… - paoloigna1 : Ripartono i consumi a #Shanghai -