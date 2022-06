Comunicazione, assegnati i premi Top Communicator of the year (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano – Il Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Party Round Green, ha consegnato i premi Top Communicator of the year. La cerimonia si è tenuta a Milano.Il riconoscimento è andato tra gli altri a Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore del TG4; al virologo Fabrizio Pregliasco; al conduttore Piero Chiambretti; a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; al giornalista e scrittore Marino Bartoletti; ad Alberto Brandi, direttore di Mediaset Sport; a Paolo Liguori, direttore editoriale del TGCOM 24; ad Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it; all’attore Germano Lanzoni; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè, Biagio Maimone, amministratore delegato Maimone ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano – Il Club del Marketing e della, in collaborazione con Party Round Green, ha consegnato iTopof the. La cerimonia si è tenuta a Milano.Il riconoscimento è andato tra gli altri a Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore del TG4; al virologo Fabrizio Pregliasco; al conduttore Piero Chiambretti; a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; al giornalista e scrittore Marino Bartoletti; ad Alberto Brandi, direttore di Mediaset Sport; a Paolo Liguori, direttore editoriale del TGCOM 24; ad Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it; all’attore Germano Lanzoni; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè, Biagio Maimone, amministratore delegato Maimone ...

