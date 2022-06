Bus per La Gita Senza Pedana: Bambino Resta da Solo a Scuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) Doveva andare in Gita insieme ai compagni ma la mancanza di una Pedana per disabili ha impedito a Cosimo di divertirsi con la sua classe. Cosimo è uno studente di ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 1 giugno 2022) Doveva andare ininsieme ai compagni ma la mancanza di unaper disabili ha impedito a Cosimo di divertirsi con la sua classe. Cosimo è uno studente di ...

Corriere : Firenze, la scuola non trova il bus per disabili: Cosimo resta solo in classe e i compagni vanno in gita - AlexBazzaro : Ecco le discriminazioni. Quelle vere A Firenze un bimbo, #Cosimo , è rimasto in classe da solo mentre i compagni a… - repubblica : Firenze. resta solo in classe: i suo compagni vanno in gita, lui no perché non c'è il bus con la pedana per la sua… - MariaCr68567895 : RT @HoaraBorselli: Firenze, la scuola non trova il bus per disabili: Cosimo resta solo in classe e i compagni vanno in gita. Vergognoso che…