Brave and Beautiful, trame dal 6 al 10 giugno 2022: Tahsin perde la memoria (Di mercoledì 1 giugno 2022) Brave and Beautiful assicurerà una nuova settimana di grandi colpi di scena, come si evince dalle trame dal 6 al 10 giugno 2022. Innanzitutto, Cesur sarà intenzionato ad uccidere Riza, che si nasconderà. Tuttavia, l'Alemdaro?lu riuscirà a trovarlo grazie a Ziya, il direttore dell'albergo, ma alla fine non lo ucciderà. Intanto, Cahide racconterà a Reyhan che è stato Tahsin ad assassinare Salih e lei, per vendicarsi, accoltellerà Kordulag che cadrà e sbatterà la testa. L'uomo sarà operato d'urgenza, ma perderà la memoria. In seguito, Suhan e Korhan torneranno alla tenuta del padre cercando di nascondergli gli ultimi eventi e Cesur andrà con lei. Poco dopo, Suhan scoprirà sul cellulare di Tahsin dei messaggi di Adalet e deciderà ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 giugno 2022)andassicurerà una nuova settimana di grandi colpi di scena, come si evince dalledal 6 al 10. Innanzitutto, Cesur sarà intenzionato ad uccidere Riza, che si nasconderà. Tuttavia, l'Alemdaro?lu riuscirà a trovarlo grazie a Ziya, il direttore dell'albergo, ma alla fine non lo ucciderà. Intanto, Cahide racconterà a Reyhan che è statoad assassinare Salih e lei, per vendicarsi, accoltellerà Kordulag che cadrà e sbatterà la testa. L'uomo sarà operato d'urgenza, marà la. In seguito, Suhan e Korhan torneranno alla tenuta del padre cercando di nascondergli gli ultimi eventi e Cesur andrà con lei. Poco dopo, Suhan scoprirà sul cellulare didei messaggi di Adalet e deciderà ...

