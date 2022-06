Bimbo di 4 anni si schianta con la mini moto contro un palo e muore sotto gli occhi di suo padre (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un bambino di 4 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua mini moto contro un palo. Il piccolo Jacob Gamlin - Turner aveva desiderato tanto quella moto così suo padre Ross Turner si era deciso a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un bambino di 4è morto dopo essersito con la suaun. Il piccolo Jacob Gamlin - Turner aveva desiderato tanto quellacosì suoRoss Turner si era deciso a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma un murale per Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo, a Vermicino, il 13 giugno… - AlexBazzaro : Se allontani un bimbo di 9 anni da scuola perché si è tolto l’inutile cencio non dovresti nemmeno insegnare agli al… - Frax_O : RT @HuertDeAuteuil: Pillon dice che non si può abortire che perché il corpo del bimbo appartiene a se stesso e non alla madre, quindi: 1)… - leggoit : Bimbo di 4 anni si schianta con la mini #moto contro un palo e muore sotto gli occhi di suo padre - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Tutto già virale in rete -