Basket | gara-5 semifinale playoff 2022 Serie A2 | Verona batte Pistoia 79-53 | cronaca e tabellino

(Di mercoledì 1 giugno 2022) TezenisGiorgio Tesi Groupper 79-53 nella sfida valida come-5 delle semifinali deidellaA2 2021/di, vincendo il match e vincendo la, prenotando un posto per la finale. Il miglior marcatore della partita è Karvel Anderson, che mette a segno 27 punti, fondamentali per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI COMPOSIZIONE TABELLONI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Anderson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-14. Nel secondo quarto la situazione diventa sempre più ...

La fuga della Tezenis A inizio terza frazione si rivede Utomi, che illude Pistoia portandola sul -2 (36-34) e costringendo Xavier Johnson al terzo fallo con una furbata. I canestri di Anderson, i radd ...