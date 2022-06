Pubblicità

Alexander Dunets è stato sindaco prima di, nella regione di Lugansk, poi di Kreminna nella ... Questo dovrebbe dirci molto delladei russi", commenta su Twitter Anastasiia Lapatina, ... A Scastja la guerra è finita in un giorno. E i residenti (filorussi) ora festeggiano L'ex sindaco ucraino racconta di un clima di terrore e di esecuzioni, ma i cittadini vivono tranquilli: "Non abbiamo nulla da temere" ...Un ex sindaco riferisce i messaggi disperati di chi è rimasto nelle zone di Lugansk e Donetsk. A Mariupol nuovo orrore: le immagini di cadaveri ammassati in un supermercato ...