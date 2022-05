Un posto al sole | Lara non ci sta assolutamente

Leggi su formatonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheè decisa a non fidarsi delle parole di Roberto. Il Ferri riuscirà a convincerla ad ascoltarlo? Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto farà una proposta a, ma quest’ultima non sembrerà intenzionata a fidarsi di lui. Cosa avrà in mente il Ferri? (web)Intanto, per Rossella i guai non sono affatto finiti. La giovane dovrà affrontare nuovi problemi sia a lavoro che con la sua rivale in amore Virginia. Infine, gli spoiler ci fanno sapere che Bianca dovrà affrontare un’interrogazione molto difficile. In questo caso la piccola accetterà con molta determinazione questa sfida, grazie all’aiuto di una persona. Unal ...