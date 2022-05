Ultime Notizie – Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone (Di martedì 31 maggio 2022) Un testo scritto a mano da Bob Dylan per la sua canzone “All Along the Watchtower” è stato venduto per 60.500 dollari da Rr Auction di Boston. Lo rende noto la stessa casa d’aste americana. Il testo di una pagina, scritto con inchiostro nero e firmato con precisione alla fine, “Bob Dylan, 2013”, è accompagnato da una lettera di autenticità del 2014 di Jeff Rosen, presidente della Bob Dylan Music Company. Scritta e registrata da Bob Dylan per l’album “John Wesley Harding” del 1967, “All Along the Watchtower” è diventata uno dei successi più duraturi del cantautore americano: è presente nella maggior parte delle sue compilation di greatest hits. Ed è stata eseguita in concerto più di ogni altra sua canzone. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Unscritto a mano da Bobper la sua“All Along the Watchtower” è statoper 60.500da Rr Auction di Boston. Lo rende noto la stessa casa d’aste americana. Ildi una pagina, scritto con inchiostro nero e firmato con precisione alla fine, “Bob, 2013”, è accompagnato da una lettera di autenticità del 2014 di Jeff Rosen, presidente della BobMusic Company. Scritta e registrata da Bobper l’album “John Wesley Harding” del 1967, “All Along the Watchtower” è diventata uno dei successi più duraturi del cantautore americano: è presente nella maggior parte delle sue compilation di greatest hits. Ed è stata eseguita in concerto più di ogni altra sua. ...

