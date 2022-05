Ucraina:Salvini a Letta,noi per pace, Pd parla solo di armi (Di martedì 31 maggio 2022) "Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parla solo di armi e guerra. Più chiaro di così…". Così su twitter il leader della Lega ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) "Noi da settimane lavoriamo per la, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PDdie guerra. Più chiaro di così…". Così su twitter il leader della Lega ...

Pubblicità

ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - fattoquotidiano : Salvini ha incontrato l’ambasciatore russo a Roma dopo l’invasione dell’Ucraina e il governo non era informato. Il… - ilfoglio_it : Una settimana dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, #Salvini, accompagnato dal consigliere Capuano, venne accolto… - PaolilloLuca : RT @matteosalvinimi: Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parla s… - alfanosici : RT @ilruttosovrano: Il fatto che Salvini sarebbe andato a Mosca senza avvertire nessuno, proponendo un piano di pace a Putin del quale non… -