Strage di Samarate | “Nicolò Maja uscito dal coma ma ancora in prognosi riservata”

(Di martedì 31 maggio 2022) A 27 giorni dalladi(Varese), il 23enne, scampato alla furia del padre è sveglio e riesce a comunicare a gesti. Il 4 maggio scorso Alessandroha ucciso in casa sua la moglie Stefania e la figlia Giulia di 16 anni e ferito gravemente il ragazzo. L’avvocato di famiglia Stefano Bettinelli ha confermato all’Ansa il risveglio del giovane: “è decisamente migliorato e sembra davvero riesca a rispondere, anche se a gesti, alle domande una notizia bellissima, seppure lanon sia statasciolta e il percorso sarà molto, molto lungo”., 57 anni, designer milanese, dopo il massacro aveva tentato di darsi fuoco. Al giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio (Varese) Piera Bossi, ...

