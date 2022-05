San Donà di Piave (Venezia), a scuola non frequentano religione: per 5 bambini niente visita in Duomo (Di martedì 31 maggio 2022) commenta A scuola non seguono l'ora di religione : niente visita in Duomo . E' successo a cinque bambini di un istituto elementare di San Donà di Piave (Venezia) . I docenti di due classi hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) commenta Anon seguono l'ora diin. E' successo a cinquedi un istituto elementare di Sandi) . I docenti di due classi hanno ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: San Donà di Piave (Venezia), a scuola non frequentano religione: per 5 bambini niente visita in Duomo #sandonàdipiave… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: San Donà di Piave (Venezia), a scuola non frequentano religione: per 5 bambini niente visita in Duomo #sandonàdipiave… - VolleyTreviso : ?? La squadra di coach Renosto ha superato 3-1 il San Donà nella semifinale regionale giocata sabato 28 maggio e gio… - monicascapin77 : RT @AnsaVeneto: 'Re dei dolci' Vicenzi a 90 anni dona strumenti cura demenza. Nel veronese 'polo' riabilitativo collegato a San Raffaele #A… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: San Donà di Piave (Venezia), a scuola non frequentano religione: per 5 bambini niente visita in Duomo #sandonàdipiave… -