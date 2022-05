Roma, maxi rissa sul lungotevere tra ubriachi: Carabiniere morso a un braccio, stava cercando di separarli (Di martedì 31 maggio 2022) Calci, pugni, spintoni, l’ennesima rissa scatenata per futili motivi. Questa volta è successo ieri sera, intorno alle 20, a Roma, nei pressi del lungotevere de’ Cenci: è qui che tre stranieri, tre somali, tutti senza fissa dimora e con precedenti, hanno iniziato a picchiarsi sulla banchina. Fino a quando non sono intervenuti i Carabinieri che, con non poche difficoltà, hanno cercato di sedare gli animi e mettere la parola fine a quella violenza. rissa sulla banchina del Tevere ubriachi hanno iniziato a picchiarsi, fino a quando i Carabinieri della Compagnia Roma Centro non sono intervenuti sul posto. Ma questo, almeno inizialmente, non è bastato perché i tre ragazzi, due classe 1997 e uno del 1989, hanno opposto resistenza e hanno cercato di fuggire, di dileguarsi. Il più grande di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Calci, pugni, spintoni, l’ennesimascatenata per futili motivi. Questa volta è successo ieri sera, intorno alle 20, a, nei pressi delde’ Cenci: è qui che tre stranieri, tre somali, tutti senza fissa dimora e con precedenti, hanno iniziato a picchiarsi sulla banchina. Fino a quando non sono intervenuti i Carabinieri che, con non poche difficoltà, hanno cercato di sedare gli animi e mettere la parola fine a quella violenza.sulla banchina del Teverehanno iniziato a picchiarsi, fino a quando i Carabinieri della CompagniaCentro non sono intervenuti sul posto. Ma questo, almeno inizialmente, non è bastato perché i tre ragazzi, due classe 1997 e uno del 1989, hanno opposto resistenza e hanno cercato di fuggire, di dileguarsi. Il più grande di ...

