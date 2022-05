Pnrr | Zingaretti | “Lazio prima Regione ad aver firmato contratto sviluppo missione 6”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il, come soggetto attuatore, è laadsottoscritto ilistituzionale didel6 e inviato al ministero della Salute per la controfirma del ministro. Ilha un valore complessivo di oltre 673 milioni di euro”. Lo annuncia il presidente del, Nicola. “Questo è l’atto fondamentale per il rafforzamento della rete della sanità territoriale. Ancora una volta il Sistema sanitario regionale si fa trovare pronto nel rispetto del cronoprogramma”, commenta l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

