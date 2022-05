Nuoto sincronizzato, al via gli Assoluti a Savona anche con l’Ucraina in gara (Di martedì 31 maggio 2022) La Piscina comunale, Carlo Zanelli, di Savona, sarà teatro del campionato assoluto estivo open di Nuoto sincronizzato, con 290 atleti di 34 società protagonisti. Tra queste ci sarà anche la Nazionale ucraina, accolta dalla Federazione Italiana Nuoto prima ad Ostia ed ora a Savona. Le gare saranno visibili in diretta su Rai Play e Rai Sport +HD, per uno spettacolo di ben quattro giornate. Si inizierà giovedì con le eliminatorie del solo maschile e femminile, per poi proseguire venerdì con quelle del duo mix e del duo femminile. Sempre venerdì nel pomeriggio ci saranno le eliminatorie del libero combinato, alle 16.15, mentre alle 19.00 la finale del combo. Sabato 4 giugno si disputeranno le eliminatorie degli esercizi di squadra e dalle 18.00 le finali del duo e del duo mixed. Infine ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) La Piscina comunale, Carlo Zanelli, di, sarà teatro del campionato assoluto estivo open di, con 290 atleti di 34 società protagonisti. Tra queste ci saràla Nazionale ucraina, accolta dalla Federazione Italianaprima ad Ostia ed ora a. Le gare saranno visibili in diretta su Rai Play e Rai Sport +HD, per uno spettacolo di ben quattro giornate. Si inizierà giovedì con le eliminatorie del solo maschile e femminile, per poi proseguire venerdì con quelle del duo mix e del duo femminile. Sempre venerdì nel pomeriggio ci saranno le eliminatorie del libero combinato, alle 16.15, mentre alle 19.00 la finale del combo. Sabato 4 giugno si disputeranno le eliminatorie degli esercizi di squadra e dalle 18.00 le finali del duo e del duo mixed. Infine ...

Pubblicità

sportface2016 : #Nuotosincronizzato, al via gli Assoluti a Savona anche con l’#Ucraina in gara - benzoatodisodio : @littlemvoony a me piaceva nuoto sincronizzato penso. ma preferisco i giochi invernali quindi non giocavo quasi mai a rio 2016 - ZarIvan70 : #leredità nuoto sincronizzato - Y28ONGl : MI PISCIOOOOO porsche gli da un calcio/pugno nelle palle, un morso stile vampiro e poi si butta in acqua nuoto sincronizzato - Andyesti : @CCiliberto80 Letteratura, pattinaggio artistico, nuoto sincronizzato, ginnastica artistica, scacchi, testata nucle… -