Mercato nero, la talpa nell'esercito: "Ecco che fine fanno i vostri aiuti. I ras locali...", la morte dell'Occidente (Di martedì 31 maggio 2022) Fa male, anche se non sorprende, sapere che c'è gente senza scrupoli disposta a lucrare sul dolore. Fa male constatare che anche in questo slancio umanitario, nobile e doveroso, a favore dell'Ucraina, c'è chi se ne approfitta, danneggiando i destinatari degli aiuti, la popolazione civile e i soldati che resistono al fronte. Ahinoi e ahiloro, ben il 30% dei sostegni che Stati occidentali, organizzazioni non governative e associazioni internazionali di beneficenza donano all'Ucraina finisce nel Mercato nero, nelle mani di imprenditori, commercianti e faccendieri senza scrupoli che, con l'avallo della politica locale, rivendono alimenti e dispositivi sanitari in supermercati, banchetti improvvisati, farmacie e store online, facendosi pagare quei beni a caro prezzo. E approfittandosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Fa male, anche se non sorprende, sapere che c'è gente senza scrupoli disposta a lucrare sul dolore. Fa male constatare che anche in questo slancio umanitario, nobile e doveroso, a favore'Ucraina, c'è chi se ne approfitta, danneggiando i destinatari degli, la popolazione civile e i soldati che resistono al fronte. Ahinoi e ahiloro, ben il 30% dei sostegni che Stati occidentali, organizzazioni non governative e associazioni internazionali di beneficenza donano all'Ucraina finisce nele mani di imprenditori, commercianti e faccendieri senza scrupoli che, con l'avalloa politica locale, rivendono alimenti e dispositivi sanitari in supermercati, banchetti improvvisati, farmacie e store online, facendosi pagare quei beni a caro prezzo. E approfittandosi ...

