Lily-Rose Depp festeggia i 23 anni, mentre attende il verdetto del processo del padre Johnny contro Amber Heard (Di martedì 31 maggio 2022) Lily-Rose Depp, primogenita di Johnny Depp, ha compiuto 23 anni lo scorso 27 maggio. La figlia dell’attore ha pubblicato delle nuove foto su Instagram che la ritraggono durante i festeggiamenti del compleanno, in un momento di attesa del verdetto finale sul processo di suo padre contro Amber Heard. Lily-Rose Depp compie 23 anni e continua a sostenere il padre nel processo contro Amber Heard Lily-Rose Depp ha compiuto 23 anni il 27 maggio. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022), primogenita di, ha compiuto 23lo scorso 27 maggio. La figlia dell’attore ha pubblicato delle nuove foto su Instagram che la ritraggono durante imenti del compleanno, in un momento di attesa delfinale suldi suocompie 23e continua a sostenere ilnelha compiuto 23il 27 maggio. La ...

Pubblicità

SkyTG24 : Lily-Rose Depp compie 23 anni, i suoi look più belli - iimpala_67 : Starei ore ed ore a sentire parlare Lily-Rose in francese - VanityFairIt : La primogenita del Pirata dei Caraibi e di Vanessa Paradis ha celebrato il suo compleanno pubblicando nuove (bellis… - slytherin_qveen : LO CHE MANDA LE ROSE A LILY NO RAGA IO NON CE LA FACCIO. IO NON CE LA FACCIO - slytherin_qveen : @herondalesss @fornessian SIII è veramente bellissimo ma poi ti prende un sacco perché vuoi sapereee. Secondo me tu… -