La via italiana al declino

È in voga da qualche mese una forma di polemica bilaterale sul Reddito di Cittadinanza e sul sistema di protezione sociale italiano. Dico "bilaterale" perché essa proviene, con voci opposte, sia dalla parte datoriale, sia da segmenti giovani della popolazione. Se i datori, infatti, lamentano una carenza di lavoratori alle condizioni proposte e in particolari settori (specialmente turismo e servizi connessi), i giovani in cerca di occupazione criticano un mercato del lavoro che offre scarse tutele e basse retribuzioni. È un dato di fatto che le politiche di moderazione salariale in Italia, dalla metà degli anni 90 in poi coniugate ad una massimizzazione delle forme di lavoro atipico nella logica delle cosiddette "riforme marginali", non abbiano determinato da parte datoriale un aumento degli investimenti tale da favorire competitività e produttività e, quindi, una ricerca di risorse ...

