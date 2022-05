Juventus, Di Maria aspetta i bianconeri: attenzione alle sorprese (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri sono volati a Londra per chiudere il colpo Di Maria, ma attenzione alle sorprese Nella giornata di domani, in occasione della Finalissima di Londra tra Italia e Argentina, la Juventus incontrerà l’agente di Di Maria in summit che potrebbe risultare decisivo. Il Fideo aspetta solo i bianconeri, pienamente convinto della destinazione torinese. Dal canto suo la Vecchia Signora riflette su pro e contro del possibile affare, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. Ed è per questo che bisogna stare attenti a eventuali sorprese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato: isono volati a Londra per chiudere il colpo Di, maNella giornata di domani, in occasione della Finalissima di Londra tra Italia e Argentina, laincontrerà l’agente di Diin summit che potrebbe risultare decisivo. Il Fideosolo i, pienamente convinto della destinazione torinese. Dal canto suo la Vecchia Signora riflette su pro e contro del possibile affare, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. Ed è per questo che bisogna stare attenti a eventuali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

