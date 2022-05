IWA | Info & Match annunciati per IWA vs LLB Difesi Titoli EPW e LLB

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 31 maggio 2022) Lee iper “IWA Vs LLB” Show congiunto fra la federazione laziale e la spagnola LLB in programma questo Sabato a Roma: IWA “IWA vs LLB”Sabato 4 Giugno – RomaPalatorrino – Via Fiume Giallo 47 Inizio Ore 19 –; Biglietti QUI: – Flavio Augusto difende l’IWA Heavyweight Title contro Dave Blasco in uno Street Fight– Mr. Flowey difende l’IWA Cruiserweight Title contro Senza Volto e Anarko Montana– Luke Astaroth difende l’EPW Silver Title contro Nico Narciso– Gli Estrellas De Caribe difendono i LLB Tag Team Title contro Jordan Saeed e Mr. Mastodont– Flyin’ Gabriel affronta Tenebroso Jr.– Sebastian De Witt affronta Cannonball Jason