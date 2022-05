Il ritorno dei fumatori Un italiano su 4 ha il vizio - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 31 maggio 2022) Torna a crescere il numero di fumatori in Italia, aumentato di 800 mila unità rispetto al 2019, facendo registrare il primo incremento significativo dal 2006, anche tra le donne. Quasi un italiano su ... Leggi su quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Torna a crescere il numero diin Italia, aumentato di 800 mila unità rispetto al 2019, facendo registrare il primo incremento significativo dal 2006, anche tra le donne. Quasi unsu ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - antoguerrera : Il ritorno del Nottingham Forest: la squadra di Robin Hood - e di Giuseppe Garibaldi - nel salotto dei ricchi della… - sscnapoli : ?? PRIMAVERA ? Finisce 2-0 #NapoliGenoa match valido per il ritorno dei playout di #Primavera1! Gli azzurrini conqu… - Salvo1296_ : RT @rinnovoGigio: La puzza di merda nelle mutande dei milanisti al solo pensiero del ritorno di Lukaku si sente fin da qui - infoitinterno : Il ritorno dei fumatori Un italiano su 4 ha il vizio -