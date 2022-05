I problemi di cuore di una mamma aumentano il dialogo con i figli (Di martedì 31 maggio 2022) Cosa hanno a che fare i problemi sentimentali di una coppia con le relazioni instaurate con i propri bambini? Potremmo dire tutto, volendo, o niente se diamo un’occhiata a tutti quei genitori che non scaricano il peso dei fallimenti di coppia sui propri figli. Indipendentemente da come i genitori scelgono di affrontare questo momento in famiglia c’è un collegamento meno evidente che riguarda il rapporto madre e figlio. E vi anticipiamo che, almeno in questo caso, ha più benefici che svantaggi. Secondo una recente ricerca condotta dagli esperti dell’Università di Cambridge, infatti, le mamme afflitte dai problemi di cuore tenderebbero a creare un legame ancora più forte con i propri figli, a patto che questi siano maschi. I problemi di cuore ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) Cosa hanno a che fare isentimentali di una coppia con le relazioni instaurate con i propri bambini? Potremmo dire tutto, volendo, o niente se diamo un’occhiata a tutti quei genitori che non scaricano il peso dei fallimenti di coppia sui propri. Indipendentemente da come i genitori scelgono di affrontare questo momento in famiglia c’è un collegamento meno evidente che riguarda il rapporto madre eo. E vi anticipiamo che, almeno in questo caso, ha più benefici che svantaggi. Secondo una recente ricerca condotta dagli esperti dell’Università di Cambridge, infatti, le mamme afflitte daiditenderebbero a creare un legame ancora più forte con i propri, a patto che questi siano maschi. Idi...

Pubblicità

SkyTG24 : #Covid19, lo studio: pandemia ha peggiorato l'assistenza ai pazienti con problemi di cuore - sonopuretossica : problemi di cuore - PaolaAnna8 : RT @BlueeWingsss: @Leonard1360 Mio fratello tridosato,a 45 anni ha iniziato avere problemi di allergie(dermatite e orticaria). Mio zio non… - louisxheartx : @dontvstop come te stai mettendo Roma, c’è chi spera nel proprio cuore che metta una data anche altrove. per louis… - MarinaMastrop : Siamo il paese che costruisce più retoriche in assoluto, che invece di guardare al cuore dei problemi, si ferma sem… -