I look del mese: cos'hanno indossato le star? (Di martedì 31 maggio 2022) Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all'ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos'hanno indossato le famose questo maggio? Colori e fantasie Sophie Codegoni nel costume maculatoL'estate è alle porte e con le temperature in aumento le star… si spogliano. Arrivano i primi costumi: dall'animalier 4giveness di Sophie Codegoni all'asimmetrico nero di Irina Shayk fino al floreale di Gigi Hadid, l'intero sembra dominare. Sono tante le famose che puntano sul colore per i loro look. Al GP di Monaco Elisabetta ...

