Gauff-Stephens in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Coco Gauff se la vedrà contro Sloane Stephens nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Sarà un derby americano a decretare una delle due semifinaliste della parte bassa del tabellone. Si sfideranno due giocatrici molto amiche, ma anche molto diverse e lontane in termini di età. Da un lato il giovane prodigio Gauff (che, ricordiamo, in teoria potrebbe ancora disputare il torneo junior), reduce da una splendida vittoria ai danni di Mertens ed alla ricerca della sua prima semifinale in un major. Dall'altro l'esperta Stephens, che uno slam in bacheca ce l'ha già mentre a Parigi si è spinta massimo in finale, nel 2018, venendo fermata da Simona Halep. Nessun precedente tra le due, ma Coco leggermente favorito dai bookmakers. SEGUI LA diretta LIVE IL ...

