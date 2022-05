Festa Halloween in università Milano, 3 condanne e 4 assolti (Di martedì 31 maggio 2022) Tre condanne a 8 mesi, per una sola delle tre imputazioni contestate e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, e quattro assoluzioni. Si è chiuso così in primo grado, davanti al giudice dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Trea 8 mesi, per una sola delle tre imputazioni contestate e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, e quattro assoluzioni. Si è chiuso così in primo grado, davanti al giudice dell'...

Pubblicità

Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Festa abusiva di Halloween in Statale a Milano, tre studenti condannati a 8 mesi per occupazione - rep_milano : Festa abusiva di Halloween in Statale a Milano, tre studenti condannati a 8 mesi per occupazione - EroticiR : ??Scherzare o #trombare? Per sapere com'è finita non perderti il racconto di #sesso ?? - badlucs_ : ja sei a fantasia da festa de halloween da ies - minadobooker : fui chamada pra a festa de halloween do eximius isjdjsjsjwksjkashsns -