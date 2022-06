Embargo Ue a petrolio dalla Russia: cos'è e come funziona (Di martedì 31 maggio 2022) Nella notte tra il 30 ed il 31 maggio i 30 paesi dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sull'Embargo al petrolio russo. Un'intesa arrivata dopo ore di confronto e che è riuscita a incontrare la volontà di tutti i 27. E, dunque, si può fare il punto su ciò che è accaduto. Embargo petrolio russo al 90% Con il termine Embargo si intende l'interruzione dei rapporti commerciali ed economici con un Paese. Nella fattispecie è un provvedimento che riguarda il petrolio russo. L'obiettivo è naturalmente ridurre la dipendenza energetica da Mosca, dopo quanto accaduto in Ucraina, e soprattutto non finanziare più la Federazione Russa. Quello sul petrolio è uno dei passi tra quelli che l'Unione Europea vuole compiere per ottenere l'indipendenza energetica. Un passaggio ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 31 maggio 2022) Nella notte tra il 30 ed il 31 maggio i 30 paesi dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sull'alrusso. Un'intesa arrivata dopo ore di confronto e che è riuscita a incontrare la volontà di tutti i 27. E, dunque, si può fare il punto su ciò che è accaduto.russo al 90% Con il terminesi intende l'interruzione dei rapporti commerciali ed economici con un Paese. Nella fattispecie è un provvedimento che riguarda ilrusso. L'obiettivo è naturalmente ridurre la dipendenza energetica da Mosca, dopo quanto accaduto in Ucraina, e soprattutto non finanziare più la Federazione Russa. Quello sulè uno dei passi tra quelli che l'Unione Europea vuole compiere per ottenere l'indipendenza energetica. Un passaggio ...

