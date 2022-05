È morto Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'Anpi (Di martedì 31 maggio 2022) È morto a Milano a 99 anni Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'Associazione nazionale partigiani. Nato ad Ancona il 12 agosto 1923, Smuraglia era stato un partigiano: nel 1944 aveva aderito al Gruppo combattimento Cremona. La carriera politica era iniziata a Pisa, doveva aveva svolto il ruolo di assessore alla giustizia della provincia. Poi era diventato consigliere regionale in Lombardia durante gli anni '70, iscritto al Partito comunista. E' stato senatore per tre legislature, sempre tra le file dei Democratici di sinistra. Ai vertici dell'Associazione nazionale partigiani dal 2011, vi è rimasto presidente fino al 2017, quando la carica è passata a Gianfranco Pagliarulo. Ed è proprio con il suo successore che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Èa Milano a 99 anni'Associazione nazionale partigiani. Nato ad Ancona il 12 agosto 1923,era stato un partigiano: nel 1944 aveva aderito al Gruppo combattimento Cremona. La carriera politica era iniziata a Pisa, doveva aveva svolto il ruolo di assessore alla giustiziaa provincia. Poi era diventato consigliere regionale in Lombardia durante gli anni '70, iscritto al Partito comunista. E' stato senatore per tre legislature, sempre tra le file dei Democratici di sinistra. Ai vertici'Associazione nazionale partigiani dal 2011, vi è rimastofino al 2017, quando la carica è passata a Gianfranco Pagliarulo. Ed è proprio con il suo successore che ...

