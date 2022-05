Dortmund | lavori in corso per un rinnovo

Pubblicità

Tuttosport

... è stato inaugurato nel 2001 (tre anni dopo l'inizio dei) e ha una capienza di oltre 75 mila ... nel 2013 infatti il derby tedesco di Wembley, Bayern Monaco Borussia, era andato in scena ...... considerando le tante altre ottime squadre che non sono arrivate in fondo (Borussia, ... L'ultima vittoria in una coppetta, per usare il termine con cui molti addetti aiitaliani in ... Bild: "Haaland saluta il Dortmund con orologi di lusso per squadra e staff"