Covid, oggi nel Lazio 3218 nuovi casi positivi e 2 morti: i numeri dalle Asl (Di martedì 31 maggio 2022) Covid, Lazio. Continua oggi, come ieri, l'opera di monitoraggio da parte delle Asl sui casi Covid giornalieri. Sebbene la pandemia sia quasi completamente sotto controllo e la luce fuori dal tunnel è ormai una realtà concreta, è bene accompagnare gli ultimi strascichi della pandemia con un'osservazione precisa e puntale, così da non farci cogliere impreparati. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, martedì 31 maggio. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia: 'Virus resiste a lungo, valutare la vaccinazione per gli operatori sanitari' Il bollettino per oggi 31 maggio I numeri dalle Asl del territorio nuovi contagi: 3218 (ieri 1233, scorsa settimana 3337) Trend al 0,20% (ieri 0,08%) Ricoverati: ...

