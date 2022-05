Clip virale su TikTok: attenti a ciò che fate, potrebbe essere pericoloso (Di martedì 31 maggio 2022) Una Clip virale su TikTok potrebbe ingannare molti utenti e consumatori e spingerli a comportamenti non proprio salutari. Pare che sia intervenuta addirittura la FDA, ovvero la Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Il video che spopola sul social cinese mostra come conservare più a lungo l’avocado con un trucchetto all’apparenza semplice ed efficace. Le autorità lanciano l’allarme: è molto pericoloso mettere in pratica il “consiglio” del post. Non seguite i consigli di TikTok… (Pixabay) – www.curiosauro.itClip virale: il consiglio è efficace ma pericoloso Cosa si rischia? Secondo la FDA chi mette in pratica il consiglio promulgato dalla ... Leggi su curiosauro (Di martedì 31 maggio 2022) Unasuingannare molti utenti e consumatori e spingerli a comportamenti non proprio salutari. Pare che sia intervenuta addirittura la FDA, ovvero la Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Il video che spopola sul social cinese mostra come conservare più a lungo l’avocado con un trucchetto all’apparenza semplice ed efficace. Le autorità lanciano l’allarme: è moltomettere in pratica il “consiglio” del post. Non seguite i consigli di… (Pixabay) – www.curiosauro.it: il consiglio è efficace maCosa si rischia? Secondo la FDA chi mette in pratica il consiglio promulgato dalla ...

