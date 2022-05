Chiellini ha deciso il suo futuro: la MLS è vicino, giovedì l’incontro con i Los Angeles FC (Di martedì 31 maggio 2022) Giorgio Chiellini, dopo i saluti alla Juventus e alla Nazionale, ha deciso il suo futuro: sarà in MLS, giovedì previsto l’incontro con i Los Angeles FC Il futuro di Giorgo Chiellini è ancora tutto da decifrare. Se la certezza sono gli addii a Nazionale e Juventus, ancora è da capire dove andrà a giocare. Tutto lascia pensare che la sua prossima squadra sarà in MLS per provare una nuova esperienza. L’ex capitano bianconero giovedì incontrerà i Los Angeles FC per chiudere la trattativa e limare gli ultimi dettagli. Nei giorni seguenti l’incontro poi ci sarà anche la firma. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Giorgio, dopo i saluti alla Juventus e alla Nazionale, hail suo: sarà in MLS,previstocon i LosFC Ildi Giorgoè ancora tutto da decifrare. Se la certezza sono gli addii a Nazionale e Juventus, ancora è da capire dove andrà a giocare. Tutto lascia pensare che la sua prossima squadra sarà in MLS per provare una nuova esperienza. L’ex capitano bianconeroincontrerà i LosFC per chiudere la trattativa e limare gli ultimi dettagli. Nei giorni seguentipoi ci sarà anche la firma. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

