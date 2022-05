Atalanta, Freuler: “Rinnovo? Mi trovo bene a Bergamo, vogliamo tornare ad essere competitivi” (Di martedì 31 maggio 2022) Atalanta Freuler – Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Watson.ch, in occasione della sfida di Nations League. Ecco quanto affermato. “Sulla Nazionale? Non è facile per nessuno entrare in nazionale e son felice di quanto abbia finora collezionato. Per esser qui bisogna inanellare prestazioni di livello col proprio club e farsi trovare pronti. Rispetto all’inizio ora la mia considerazione all’interno di questo gruppo è cambiata e si è elevata: son felice di questo. Sul Rinnovo? Mi piace molto e mi trovo bene a Bergamo e all’Atalanta, quando i fattori s’incastrano a dovere, perché cambiare? Un cambio di campionato non è mai stato un problema? Il calcio è un’attività quotidiana, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 31 maggio 2022)– Remo, centrocampista dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Watson.ch, in occasione della sfida di Nations League. Ecco quanto affermato. “Sulla Nazionale? Non è facile per nessuno entrare in nazionale e son felice di quanto abbia finora collezionato. Per esser qui bisogna inanellare prestazioni di livello col proprio club e farsi trovare pronti. Rispetto all’inizio ora la mia considerazione all’interno di questo gruppo è cambiata e si è elevata: son felice di questo. Sul? Mi piace molto e mie all’, quando i fattori s’incastrano a dovere, perché cambiare? Un cambio di campionato non è mai stato un problema? Il calcio è un’attività quotidiana, ...

