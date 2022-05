A Severodonetsk intrappolati 12.000 civili. La città è quasi in mano russa (Di martedì 31 maggio 2022) La popolazione sta sopravvivendo senza acqua, cibo e medicine: è l'allarme lanciato dall'agenzia norvegese per i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 31 maggio 2022) La popolazione sta sopravvivendo senza acqua, cibo e medicine: è l'allarme lanciato dall'agenzia norvegese per i ...

Pubblicità

MANUELA12614661 : RT @mariosalis: A Severodonetsk 12mila i civili intrappolati”. Agenzia rifugiati, senza acqua, cibo e medicine. La Russia non ha alcuna con… - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina Lavrov in Turchia l’8 giugno: “Se Kiev smina i porti via libera alle navi con il grano”. A Se… - smilypapiking : RT @mariosalis: A Severodonetsk 12mila i civili intrappolati”. Agenzia rifugiati, senza acqua, cibo e medicine. La Russia non ha alcuna con… - Moky_1988 : #UkraineRussia #Severodonetsk,12mila i civili intrappolati. Si temono 12.000 civili intrappolati nel fuoco incrocia… - serenel14278447 : A Severodonetsk 12 mila civili intrappolati. Corridoi per il grano, Lavrov andrà in Turchia Corriere della sera -