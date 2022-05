VIDEO Sinner-Rublev, Roland Garros 2022: highlights e sintesi. L’azzurro domina il primo set, poi si ritira (Di lunedì 30 maggio 2022) Un primo set impressionante, nel quale Andrey Rublev non è riuscito praticamente a proferir parola. Poi il dolore al ginocchio, le prime difficoltà, il timeout medico ed il ritiro ad inizio terzo parziale. Termina agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner nel Roland Garros 2022: L’azzurro è stato costretto ad arrendersi ad un infortunio ancora non del tutto chiarito. Andiamo a rivivere gli highlights del match e l’uscita dal campo dell’altoatesino. VIDEO Roland Garros 2022: highlights Sinner-Rublev Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Unset impressionante, nel quale Andreynon è riuscito praticamente a proferir parola. Poi il dolore al ginocchio, le prime difficoltà, il timeout medico ed il ritiro ad inizio terzo parziale. Termina agli ottavi di finale il cammino di Janniknelè stato costretto ad arrendersi ad un infortunio ancora non del tutto chiarito. Andiamo a rivivere glidel match e l’uscita dal campo dell’altoatesino.Foto: Lapresse

