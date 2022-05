VIDEO Inter | Marotta | “Perisic? Lo ringrazio | addio dispiace Avendo già Gosens…”

Advertising

Inter : ?? | RIMONTA ?? Doppio Abiuso e tocco vincente di Sangalli nel recupero, rimonta nerazzurra e finale play off! ???… - Inter : Noi siamo l'Inter. Grazie a tutti ???? Ripartiamo da qui - GoalItalia : L'Inter sogna Dybala, Marotta si espone ??????? L'ad nerazzurro esce allo scoperto: 'Speriamo possa giocare con noi' ?? - jimbojingle : Dybala che va da Lautaro per prendersi la 10 e il comando dell'attacco dell'Inter - sumedhianahnaf : RT @GoalItalia: L'Inter sogna Dybala, Marotta si espone ??????? L'ad nerazzurro esce allo scoperto: 'Speriamo possa giocare con noi' ?? https:… -

... come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale dedicato al mercato: tutte le ultime sulle strategie di Milan,e Juventus, con un approfondimento sulla situazione ...Partecipano Sabino Cassese, Guido Melis, Vincenzo Pacillo e Alessandro Pajno Conduce Giuseppe Di Leo. Registrazionedel dibattito dal titolo "Il presidente del Consiglio: premier o primuspares Presentazione dell'opera I Presidenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Italia repubblicana (...Intervenuto ai microfoni di TMW, Graziani Bini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dell'addio di Ivan ... Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è ...La carica dei ragazzi di De Rossi in vista della finale Scudetto contro l’Inter di domani a Reggio Emilia I ragazzi ci aspettano a Reggio Emilia per la Finale Scudetto! https://t.co/ULvm3Kr ...