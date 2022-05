Ucraina, Podolyak: 'Mosca esporta il nostro grano sporco di sangue in Siria' (Di lunedì 30 maggio 2022) Il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha pubblicato su twitter un commento all'evoluzione della situazione legata al grano che la Russia sta esportando verso la Siria. 'La Russia ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo, ha pubblicato su twitter un commento all'evoluzione della situazione legata alche la Russia stando verso la. 'La Russia ...

Advertising

Krystyn31197823 : RT @GiulianaLagana: @Podolyak_M Sono assolutamente d'accordo. Non avrei potuto trovare parole migliori ???????? Gloria all'Ucraina vittoriosa… - GabryRossi2 : RT @rtl1025: ?? 'La guerra in #Ucraina non è un conflitto locale: è la questione di come sarà il mondo domani. Consentire alla #Russia di vi… - vecchi_jacopo : RT @rtl1025: ?? 'La guerra in #Ucraina non è un conflitto locale: è la questione di come sarà il mondo domani. Consentire alla #Russia di vi… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? 'La guerra in #Ucraina non è un conflitto locale: è la questione di come sarà il mondo domani. Consentire alla #Russia di vi… - evermoremorena : RT @rtl1025: ?? 'La guerra in #Ucraina non è un conflitto locale: è la questione di come sarà il mondo domani. Consentire alla #Russia di vi… -