Torino-Milano, vede il marito travolto da un camion. E non può fare nulla (Di lunedì 30 maggio 2022) Un uomo di 54 anni, sceso dalla vettura per un'emergenza, è stato investito. Incidente mortale nel cuore della notte tra il 28 e il 29 maggio sull'autostrada Torino-Milano in direzione Torino, all'altezza del casello di Borgo d'Ale nel Vercellese. Inutile l'intervento del 118: l'uomo, 54 anni, è morto per le ferite riportate. Solo pochi giorni L'articolo proviene da Leggilo.org.

