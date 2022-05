Supercomputer Usa Frontier doppia in velocità il giapponese Fugaku

Advertising

eric_pascolo : ??EXASCALE ERA??Finalmente è arrivato il primo computer da 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo, gli USA… - Albus961 : RT @HDblog: Supercomputer top500: gli USA tornano in testa scavalcando il Giappone - HDblog : Supercomputer top500: gli USA tornano in testa scavalcando il Giappone -

HDblog

Secondo uno studio di Hyperion Research, nel 2025 il mercsto deipotrebbe raggiungere entro i 40 miliardi di dollari. Il loro uso si sta allargando sempre più nello sviluppo del'...Anche se al momento si trova ancora in fase di test, ilstatunitense sarà utilizzato dalla US Air Force e dal Dipartimento dell'Energia. Tra le altre macchine presenti nella TOP 10 ... Supercomputer top500: gli USA tornano in testa scavalcando il Giappone Roma, 30 mag. (askanews) - Fugaku dell'Istituto Riken giapponese e di Fujitsu ha perso la corona di supercomputer più veloce del mondo, ...Anche se al momento si trova ancora in fase di test, il supercomputer statunitense sarà utilizzato dalla US Air Force e dal Dipartimento dell'Energia USA. Tra le altre macchine presenti nella TOP 10 ...