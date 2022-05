Successo dei campionati di Karate dell’ UsAcli Benevento (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso weekend si sono disputati a Benevento i campionati nazionale Centro Sud 2022 di Karate. Un evento sportivo organizzato dall’US Acli di Benevento e dall’Unione Sportiva Nazionale Karate in programma al Palasport ‘Mario Parente’ che sarà valido per i campionati nazionali assoluti”. A fare gli onori di casa il presidente provinciale e consigliere Nazionale Us Acli Alessandro Pepe, il segretario provinciale sviluppo associativo Achille Antonaci e il vicepresidente nazionale vicario Antonio Meola. Il gruppo US Acli di Benevento ha ricevuto anche particolari menzioni dal mondo sportivo del settore prima di tutto per la buona organizzazione dell’evento e poi perché è stato molto partecipato, vista l’adesione di oltre 133 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso weekend si sono disputati anazionale Centro Sud 2022 di. Un evento sportivo organizzato dall’US Acli die dall’Unione Sportiva Nazionalein programma al Palasport ‘Mario Parente’ che sarà valido per inazionali assoluti”. A fare gli onori di casa il presidente provinciale e consigliere Nazionale Us Acli Alessandro Pepe, il segretario provinciale sviluppo associativo Achille Antonaci e il vicepresidente nazionale vicario Antonio Meola. Il gruppo US Acli diha ricevuto anche particolari menzioni dal mondo sportivo del settore prima di tutto per la buona organizzazioneevento e poi perché è stato molto partecipato, vista l’adesione di oltre 133 ...

