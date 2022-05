Spezia, Farioli in pole per sostituire Thiago Motta: la situazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo Spezia starebbe spingendo per portare in panchina Farioli, attuale allenatore dell’Alanyaspor Lo Spezia punta sulle forze fresche in panchina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, il club ligure starebbe puntando tutto su Francesco Farioli per sostituire Thiago Motta in panchina. Un nome, quello del tecnico 33enne, che già la scorsa estate era finito in orbita Spezia ma che non si concretizzò a causa del problema riguardante il patentino d’allenatore per l’Italia; questione che ora sarebbe risolvibile. L’italiano ha ancora due anni di contratto con l’Alanyaspor, ma adesso si attende solamente l’affondo decisivo del club bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Lostarebbe spingendo per portare in panchina, attuale allenatore dell’Alanyaspor Lopunta sulle forze fresche in panchina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, il club ligure starebbe puntando tutto su Francescoperin panchina. Un nome, quello del tecnico 33enne, che già la scorsa estate era finito in orbitama che non si concretizzò a causa del problema riguardante il patentino d’allenatore per l’Italia; questione che ora sarebbe risolvibile. L’italiano ha ancora due anni di contratto con l’Alanyaspor, ma adesso si attende solamente l’affondo decisivo del club bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

