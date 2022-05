Roma | Aldair | “Troppe voci su Zaniolo A Mourinho servono rinforzi”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Sul futuro diho sentitoin giro. Non so se resterà alla, io lo spero. Si dice anche che andranno via calciatori importanti, quindi spero possano arrivarne altrettanti forti“. Queste le parole dell’ex difensore giallorossoa margine della presentazione della stagione sportiva del footvolley, sport del quale è ambasciatore. “Il trionfo in Conference League è stato emozionante e allo stadio ancora di più. Vedere i tifosi in festa mi ha fatto molto piacere – ha aggiunto il brasiliano – Il prossimo step? Abbiamo visto in questi anni cosa manca, lanon è stata molto continua. È chiaro che, penso checercherà di portare i giocatori che aveva chiesto anche l’anno scorso. In ...

