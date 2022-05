Roland Garros 2022, Rafael Nadal ammette: “Contro Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita in questo Slam” (Di lunedì 30 maggio 2022) Vicini al capolinea? Lo vedremo. La rivelazione è riportata dalla Gazzetta dello Sport e riguarda Rafael Nadal. Dopo la vittoria Contro il canadese Felix Auger Aliassime, negli ottavi del Roland Garros, il fenomeno di Manacor si è lasciato andare a una rivelazione: “Quella con Djokovic nei quarti potrebbe essere la mia ultima partita al Roland Garros“. Il fenomeno iberico, 13 volte vincitore a Parigi, si prepara ad affrontare il n.1 del mondo nella sfida n.59 della loro saga, ma le questioni legate alle proprie condizioni fisiche tengono banco. Nadal non ne vuole parlare, desideroso di concentrarsi al 100% sui match. Tuttavia, le criticità legate al piede sinistro sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Vicini al capolinea? Lo vedremo. La rivelazione è riportata dalla Gazzetta dello Sport e riguarda. Dopo la vittoriail canadese Felix Auger Aliassime, negli ottavi del, il fenomeno di Manacor si è lasciato andare a una rivelazione: “Quella connei quartila miaal“. Il fenomeno iberico, 13 volte vincitore a Parigi, si prepara ad affrontare il n.1 del mondo nella sfida n.59 della loro saga, ma le questioni legate alle proprie condizioni fisiche tengono banco.non ne vuole parlare, desideroso di concentrarsi al 100% sui match. Tuttavia, le criticità legate al piede sinistro sono ...

