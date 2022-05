PSG, Messi: “La vittoria del Real ci ha uccisi: non sono stati i migliori” (Di lunedì 30 maggio 2022) Leo Messi, attaccante del PSG, ha parlato a TycSport della vittoria della Champions League da parte del Real Madrid. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) Leo, attaccante del PSG, ha parlato a TycSport delladella Champions League da parte delMadrid.

Advertising

RoyNemer : Sergio Ramos and Lionel Messi with PSG. Ramos tagged Messi in the Instagram post. - fanpage : #Messi al #Psg non è capito. Il suo modo di giocare, di stare in campo: la confessione di #Neymar - PianetaMilan : #PSG, #Messi: “La vittoria del #RealMadrid ci ha uccisi: non sono stati i migliori” - barcanewsonly : Messi talks leaving Barca, Real Madrid, Aguero and PSG #Barca #FCB #MésQueUnClub #Blaugrana - ElyFewzi : @777K995 @jotardh @mundodeportivo Messi: 120 (Barça) + 5 (PSG) Do you really support Messi? -