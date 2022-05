(Di lunedì 30 maggio 2022) Ci vogliono azioni forti e concrete peril, ma a volte l'impegno e lo sforzo di tanti sull' ambiente e la sostenibilità rischiano di essere vanificati dai gesti di alcuni. Come ad ...

Advertising

zazoomblog : Perché lanciare una torta sulla Gioconda dovrebbe servire a “salvare il Pianeta”? - #Perché #lanciare #torta… - chifumiaow7 : @tomankoko MI PISCIO, STAVO PER LANCIARE IL TELEFONO PERCHÉ NON MI HA FATTO SELEZIONARE LA GOMMA MANCO UNA VOLTA PE… - Eulalia1984 : RT @salutiebaci1: Maaaaa qualcuno ha il video di Jess che trucca Barù da Cosimo post capanna? Perché mi ricordo il dettaglio delle mani di… - biancamurino : RT @salutiebaci1: Maaaaa qualcuno ha il video di Jess che trucca Barù da Cosimo post capanna? Perché mi ricordo il dettaglio delle mani di… - salutiebRaci1 : Maaaaa qualcuno ha il video di Jess che trucca Barù da Cosimo post capanna? Perché mi ricordo il dettaglio delle m… -

Vanity Fair Italia

Ma sui social è esplosa la polemica: 'una torta sulla Gioconda dovrebbe servire a salvare il Pianeta', scrive un utente. 'Inutile gesto, lo ha fatto semplicemente per far parlare di ...Sono presenti tutte le app che magari già conoscerete dalle varie Fire TV Stick, ancheil ... Potrete cercare e riprodurre contenuti,applicazioni, ed anche cambiare canale solo con la ... Parigi, una torta in faccia alla Gioconda «per l’ambiente»