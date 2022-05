Monte di Procida | pugnali e baionette in casa | denunciato un pensionato

Advertising

MariaStella710 : RT @ciroizzo3: @nicolettadec @CarmelaCusmai @CasaLettori @DavLucia @tafudany1 @MariaStella710 @POKI33847251 @DonatellaNicit2 @AlmiraUva @gu… - CronacaFlegrea : Baionetta, coltelli e pugnali in casa: denunciato un pensionato di Monte di Procida - ciroizzo3 : @nicolettadec @CarmelaCusmai @CasaLettori @DavLucia @tafudany1 @MariaStella710 @POKI33847251 @DonatellaNicit2… - GLNapoli : I/le piccoli/e amici/che del Circolo Didattico di Monte di Procida (Na),classi 1, ci hanno realizzato questi erbari… - AngeloTani : Un pensionato “particolare…” « Diciotto tra pugnali e coltelli di varie dimensioni e tipologie: doppia lama, a ser… -

Un vasto campionario recuperato dai Carabinieri della Stazione didiche è costato ad un pensionato del 56 una denuncia per detenzione illegale di arma e munizionamento di tipo militare.Armando Tallone, insegnante di sostegno di Luigi, con il sostegno del dirigente scolastico Marco Wolfler Calvo ed il supporto dei Comuni di Bacoli e didi. La mostra resterà aperta fino ...Le iscrizioni saranno possibili fino al 30 agosto e i Cortometraggi, che hanno come unica condizione la location (siti e luoghi dei Campi Flegrei) potranno essere consegnati entro il 15 ottobre 2022.A Monte di Procida un uomo di 56 anni è stato denunciato per possesso illecito di ben 18 armi da taglio. Stessa sorte per un 18enne compaesano. L’uomo di 56 anni in questione possedeva una vera e ...