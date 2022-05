LIVE Sinner-Rublev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Begu e Pegula volano al terzo set! A seguire l’azzurro (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Jessica Pegula conquista il secondo parziale contro la rumena per 6 giochi a 2: terzo set decisivo per volare ai quarti di finale! 16.30 Irina Camelia Begu ha vinto il primo set contro Jessica Pegula, testa di serie #11 del torneo:manca sempre meno all’ottavo di finale dell’italiano. 15.24 A breve scenderanno in campo Pegula e Begu. A seguire toccherà a Jannik Sinner contro Rublev! 15.23 E’ appena terminato l’incontro tra Ruud e Hurkacz, con il norvegese che si è imposto 6-2, 6-3, 3-6, 6-3. 12.58 Ora è in corso il match tra Ruud e Hurkacz. A seguire toccherà a Pegula-Begu, dopodiché sarà finalmente il ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 Jessicaconquista il secondo parziale contro la rumena per 6 giochi a 2:set decisivo per volare ai quarti di finale! 16.30 Irina Cameliaha vinto il primo set contro Jessica, testa di serie #11 del torneo:manca sempre meno all’ottavo di finale dell’italiano. 15.24 A breve scenderanno in campo. Atoccherà a Jannikcontro! 15.23 E’ appena terminato l’incontro tra Ruud e Hurkacz, con il norvegese che si è imposto 6-2, 6-3, 3-6, 6-3. 12.58 Ora è in corso il match tra Ruud e Hurkacz. Atoccherà a, dopodiché sarà finalmente il ...

Advertising

infoitsport : Sinner-Rublev DIRETTA LIVE 4° turno Roland Garros 2022 oggi: orario tv e risultato | Meteo Parigi - livetennisit : Roland Garros: Ottavi di Finale. LIVE Giorgi vs Kasatkina e Sinner vs Rublev (LIVE) - Arenel25 : RT @Eurosport_IT: Oggi doppio tifo per i nostri Azzurri: Giorgi e Sinner in campo! ?? Pronti per il Day9 del @rolandgarros ? ???? Seguilo liv… - Eurosport_IT : Oggi doppio tifo per i nostri Azzurri: Giorgi e Sinner in campo! ?? Pronti per il Day9 del @rolandgarros ? ???? Segui… - infoitsport : LIVE Sinner-Rublev, Roland Garros 2022 in DIRETTA: maratona in vista, incognita sul ginocchio dell'azzurro -