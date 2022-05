Advertising

ToninoCommis : @Gazzetta_it ipotesi milan? evidentemente siete talmente coglioni da non aver ancora capito chi sono gli avventurie… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L'ipotesi Milan, l'opzione Juve: Roma-Zaniolo, il nodo rinnovo va risolto al più presto - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: L'ipotesi Milan, l'opzione Juve: Roma-Zaniolo, il nodo rinnovo va risolto al più presto - sportli26181512 : L'ipotesi Milan, l'opzione Juve: Roma-Zaniolo, il nodo rinnovo va risolto al più presto: L'ipotesi Milan, l'opzione… - Gazzetta_it : L'ipotesi Milan, l'opzione Juve: Roma-Zaniolo, il nodo rinnovo va risolto al più presto -

Ha chiuso la stagione come meglio non avrebbe potuto: gol decisivo per alzare un trofeo. Nicolò Zaniolo ha messo il timbro sulla Conference League, spazzando via le leggende metropolitane emerse sul ...... nuovo esterno destro dalla Serie A Ci sono tanti nomi che vengono accostati alin queste ... Non molto quotata l'di rinnovare di un anno inserendo una clausola di risoluzione tra i 40 e i ...Maldini ha un sogno per il reparto offensivo del Milan di Pioli: ma c'è la concorrenza della Juventus per il talento italiano.Il futuro di Ante Rebic è tutt'altro che scontato. Non è detto infatti che l'esterno croato resti al Milan anche nella prossima stagione. L'esplosione di Leao gli ha tolto parecchio spazio ed è facile ...