Francesco De Leo denuncia Calcutta: "Mi ha tirato un pugno in faccia" (Di lunedì 30 maggio 2022) Il cantante Francesco De Leo ha raccontato su Instagram una spiacevole situazione con Calcutta che gli avrebbe tirato un pugno in faccia proprio dopo la fine del festival milanese MiAmi. Ecco cosa è successo quella sera. Francesco De Leo denuncia Calcutta per il pugno ricevuto e la minaccia a una sua amica Francesco De Leo e Calcutta sono stati ospiti del festival musicale MiAmi, l'ormai celebre kermesse musicale che da voce ai più rinomati cantanti dello scenario indie rock italiano. Durante l'ultima serata del festival a Milano, Francesco De Leo ha raccontato cosa è successo dietro le quinte. Il cantante ha denunciato Calcutta che gli avrebbe ...

