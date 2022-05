Editoria | Ciulli Google Italia | fondamentale capire se piattaforme siano competitor o partner

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Per comprendere bene la direttiva europea sul copyright "occorre innanzituttoin che modo ledigitalie in che mododel mondo dell'". Lo ha detto Diegodi, intervenendo al convegno "Il nuovo diritto connesso degli editori nella direttiva copyright (2019/790)",che si è tenuto a Milano. "La verità -avverte- è che non esiste una risposta univoca"; tutto "dipende dal modello di business di ogni singola piattaforma e dal comportamento degli utenti". Il fatto, prosegue, è che, "ognuno con i suoi modelli di business deve monetizzare qualcosa, ma in questo caso, essenzialmente, si monetizza ...